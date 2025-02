Frana sull'argine, chiusa la Statale del Brennero a San Giuliano Terme

Chiusura della Strada statale 12 Abetone e del Brennero, nel tratto sangiulianese, in conseguenza del cedimento di una porzione di argine del fosso del Mulino che costeggia l'asfalto. La Polizia municipale in collaborazione con Anas (ente competente sulla strada) ha disposto la chiusura in via precauzionale. Il sindaco Matteo Cecchelli e il comandante della Polizia municipale Daniele Nocchi si sono recati sul posto, raggiunti poi dai tecnici di Anas e Genio civile (ente competente per il cedimento sull'argine).

"A causa del movimento franoso, avvenuto a circa duecento metri dalla locanda Sant'Agata in direzione del capoluogo - afferma il sindaco Matteo Cecchelli -, a seguito delle prime verifiche con l'ingegnere dirigente del Genio civile e del personale di Anas, si è resa necessaria la chiusura della statale nel tratto compreso tra quest'ultima con la rotatoria Lorena, lato San Giuliano Terme, fuori dal centro abitato, sino alla località la Figuretta nel comune di Pisa. Sono stato informato che la ditta incaricata dal Genio civile inizierà i lavori dalle ore 8:30 di domattina, 11 febbraio, quindi è stata disposta appunto la completa chiusura per domani: la fine lavori sarà determinata solo dopo avere fatto le prime lavorazioni per capire l'entità della voragine ed eventuali infiltrazioni compromettenti per la strada. La questione è dunque monitorata dagli enti competenti e speriamo che i danni possano essere contenuti, trattandosi di un tratto viario assai utilizzato e altamente sollecitato per il forte traffico che collega Pisa con Lucca e con il territorio del Lungomonte".

La chiusura da parte di Anas comporta dunque le seguenti modifiche sulla circolazione veicolare delle seguenti strade comunali:

- via Campolungo: rimane a doppio senso di circolazione per residenti, mezzi di soccorso e per chiunque fruisca della Locanda Sant'Agata;

- via di Palazzetto: chiusa fisicamente all'intersezione con la via Puccini, l'accesso e l'uscita saranno consentite solo dal lato monte quindi dalla Sp 30 del Lungomonte Pisano a residenti, società e clienti e mezzi di soccorso ed emergenza (pattuglie della polizia municipale in servizio stanno avvisando tutta l'utenza residente "porta a porta" preavvisando della chiusura lato via Puccini);

- sul Brennero, in località la Figuretta, potranno accedere i residenti lungo la statale e i residenti in località Cafaggio che potranno percorrere la via solo nel tratto prima dell'intersezione con via Campolungo.

