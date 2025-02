Abc Castelfiorentino, i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 19 GOLD

Non si lasciano sorprendere i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che proseguono la corsa andando ad espugnare per 54-87 il parquet della Folgore Fucecchio. Prestazione corale e gara a senso unico, con i gialloblu che trovano tutti spazio e minutaggio tenendo sempre saldo il controllo del match. Spinta da cinque uomini in doppia cifra, l’Abc inaugura la fuga fin dalle battute iniziali, tanto che all’intervallo il tabellone segna già 25-44. Una forbice che i gialloblu amministrano senza patemi nella seconda parte di gara, che di fatto serve soltanto ad accompagnare le danze fino ai titoli di coda.

Prossimo impegno lunedì 17 febbraio alle 20:30 sul parquet di Reggello.

Folgore Fucecchio – Abc Castelfiorentino 54-87

Tabellino: Rosi 16, Ticciati 8, Vallerani 10, Leti 12, Marchetti 6, Bartolini 6, Damiani 2, Fabrizzi 11, Viviani 12, Niccolini 4, Filippini. All. Corbinelli.

Parziali: 12-22, 13-22, 9-22, 20-21

UNDER 19 REGIONALE

Non arriva il tris per i ragazzi di Carlo Gozzi, che cadono 71-42 a Campi Bisenzio sul parquet del Santo Stefano. Dopo il botta e risposta iniziale, i padroni di casa scavano il solco nella seconda frazione, quando un parziale di 26-8 incanala la sfida e manda le squadre all’intervallo sul 43-23. Al rientro una buona reazione castellana non basta a ridurre il divario, così Campi amministra e prende letteralmente il largo nell’ultimo quarto.

Questa sera alle 19:30 di nuovo in campo a Montespertoli per l’ultima giornata della prima fase.

Santo Stefano Campi – Abc Castelfiorentino 71-42

Tabellino: Giglioli 10, Altamore 9, Kamberaj 4, Bernardoni 11, Jelassi 2, Bici 3, Macalindong 2, Barlabá 1, Fiorentini, Uci. All. Gozzi. Ass. Cicilano.

Parziali: 17-15, 26-8, 16-14, 12-5

UNDER 17 GOLD

Inizia con una gara al cardiopalmo l’avventura dei ragazzi di Cosimo Corbinelli nella seconda fase valida per il titolo regionale. Contro il MontecatiniTerme Junior è una tripla di Costantini a decidere la sfida: 80-78 il finale al PalaBetti. Partita dai due volti quella dei gialloblu, che nella prima parte approcciano con intensità e allungano, andando all’intervallo sulla doppia cifra di vantaggio (46-34). Al rientro, però, l’inerzia si sposta dalla parte dei termali, che con pazienza ricuciono fino a mettere la testa avanti quando parte l’ultimo giri di lancette. Così nell’ultimo possesso castellano, sul 77-78 e con 3 secondi sul cronometro, è la tripla di una super Costantini (31 realizzati) a mettere l’ipoteca.

Prossimo impegno sabato 15 febbraio alle 16 sul parquet del Cmb Valdarno.

Abc Castelfiorentino – MontecatiniTerme Junior 80-78

Tabellino: Fedeli 6, Rosi 12, Costantini 31, Pagliai 8, Baldi 5, Bufalini 7, Bini 9, Garbetti 2, Simoncini, Zampacavallo, Di Carlo, Ciulli. All. Corbinelli.

Parziali: 20-14, 26-20, 20-24, 14-20

UNDER 15 FEMMINILE

Sfida a senso unico e tutta in salita per le ragazze di Alberto Ciampolini, che in casa dell’Union Basket Prato sono costrette a rincorrere fino al 62-33 su cui cala il sipario. Le laniere prendono in mano il match fin dalle battute iniziali, scappando già dopo dieci minuti e sfondando il muro del +20 a metà gara (34-12). Nella seconda parte le gialloblu provano ad accorciare, ma Prato resta in saldo controllo e gestisce fino alla sirena.

Prossimo impegno sabato 15 febbraio alle 16:30 al PalaGilardetti contro Synergy Valdarno.

Union Basket Prato – Basket Castelfiorentino 62-33

Tabellino: Jahelezi N. 8, Antognotti 9, Dainelli 6, Zenarti 4, Latini 2, Mancini 2, Murati 2, Ciampolini, Montanelli, Panzani, Jahelezi S., Fontanelli. All. Ciampolini. Ass. Bellantoni.

Parziali: 20-4, 14-8, 22-11, 6-10

MINIBASKET

Inizia con un bel successo esterno la seconda fase del campionato Esordienti 2013, con i ragazzi di Alberto Ciampolini e Giovanni Corbinelli che vanno ad espugnare il parquet della Virtus Siena aggiudicandosi tutti e quattro i tempini di gioco. Vittoria casalinga, invece, per gli Aquilotti Big 2014 di Daniele Bagnoli e Federico Lombardi, che si impongono sulla Sestese, mentre gli Scoiattoli Big 2016 di Antonio Ticciati e Tommaso Barlabà cedono il passo alla Folgore Fucecchio. Rinviata, infine, su richiesta della società di casa, la gara degli Aquilotti Small 2015 di Roberto Allegra e Nicol Banchelli, da calendario attesi sul parquet della Laurenziana.

Dando uno sguardo al prossimo fine settimana, sabato 15 febbraio in campo Aquilotti Small e Scoiattoli Big, rispettivamente alle 11:30 al PalaBetti contro Sancat e alle 15:30 sul parquet di Calenzano. Domenica 16, invece, doppia sfida casalinga: alle 9:30 gli Esordienti ospiteranno il Costone Siena, mentre alle 11:30 gli Scoiattoli Small saranno protagonisti di un match amichevole contro l’Use Empoli.

