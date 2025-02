Artigianato e alimentazione sana, al via "Merenda & Mestieri" al Centro Giovani Aperto di Avane

È iniziato Il Progetto Me.ME "Merenda & Mestieri", un progetto promosso dal Centro Giovani Aperto gestito dalla cooperativa il piccolo principe, RE.SO., CNA Firenze Metropolitana Area Empolese Valdelsa e patrocinato dal Comune di Empoli. L’iniziativa prevede esperienze dirette di lavoro artigianale nel campo della panificazione e di preparazione di merende da parte dei ragazz* del Centro con il coinvolgimento dei partner del territorio. Il Cna Firenze si è reso disponibile nel coinvolgere le realtà del settore del territorio, per organizzare sia la messa a disposizione del pane e con l’impegno che prosegue attraverso la partecipazione delle aziende per pensare di creare percorsi didattico/educativi per i ragazzi.

"Il progetto rappresenta un'opportunità preziosa per trasmettere ai giovani il valore del lavoro artigianale e l'importanza di un'alimentazione sana e consapevole. Il pane, simbolo della nostra tradizione e della convivialità, è al centro di questa iniziativa, che vuole non solo offrire una merenda nutriente, ma anche sensibilizzare i ragazzi al rispetto del cibo e guidarli alla riscoperta dei mestieri artigiani. Come CNA Panificatori, siamo orgogliosi di contribuire mettendo a disposizione il nostro prodotto e la nostra esperienza, convinti che educare al buon cibo e al lavoro fatto con cura sia un modo per rafforzare il senso di comunità e il legame con il nostro territorio" dichiara Andrea Panchetti, Presidente dei Panificatori di CNA.

Nel progetto un ruolo importante lo ha Re.so, Recupero Solidale, che come Associazione di volontariato si occupa di recupero di prodotti alimentari ed extra alimentari a fini di solidarietà sociale e per questo fornirà i prodotti adeguati per una «merenda» sana e equilibrata, così che tutti i ragazzi e le ragazzi, che frequentano il Centro, abbiano l’opportunità di condividere in serenità lo stesso cibo. Per il Centro Giovani Avane Il momento della merenda è sempre stato un’occasione per i ragazzi del centro di condivisione e confronto; in seguito alla pandemia questo momento era stato sospeso. Tale progetto si pone come obiettivo di rinnovare i valori che al centro giovani sono fondanti e trasversali a tutte le attività proposte ai ragazzi quali la condivisione, l'accoglienza e le relazioni, valori che incontriamo nella comunità che abitiamo e con i quali costruire progetti condivisi concreti che vanno incontro ai bisogni dei giovani. Il comune di Empoli patrocina il progetto con l’assessore Benzi che dichiara "Il Centro Giovani Aperto ha la straordinaria capacità di fare rete, con in mente un progetto per i giovani. Me.Me è un esempio di questo network, un'occasione di convivialità e incontro con le realtà artigianali del territorio per fare informazione e orientamento".

Fonte: Ufficio stampa

