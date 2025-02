Campi sportivi Santa Maria a Monte, il PD: "Continua il degrado"

Intervenendo circa la questione dei campi sportivi notiamo che il Sindaco si giustifica sempre con il rispetto della normativa e delle leggi ma non possiamo non evidenziare che se si vuole essere ligi alle norme è necessario averle sempre presenti, verificare le scadenze e le procedure cosa che non sembra essere stato fatto, infatti le deroghe date all’associazione che finora ha gestito i campi sportivi si doveva sapere che non potevano ne dovevano durante all’infinito ma che era necessario fare un bando che permettesse il rinnovo con un regolare appalto.

Prolungare la gestione ha evidenziato un modo scorretto da parte di un’ amministrazione che quando decide di adeguare la procedura ringrazia chi finora ha portato avanti il servizio in maniera encomiabile e si trincera dietro il fatto che è necessaria la rotazione.

Certo la rotazione sarebbe opportuna e doverosa ma dovrebbe essere regolamentata con scelte condivise, con un bando che la regolarizzi stabilendo criteri che possano favorire le associazioni di volontari del territorio che hanno a cuore la buona gestione dell’impianto.

Ad oggi purtroppo ci troviamo a prendere atto di un servizio che non è stato ancora preso in carico da nessuno mentre nel frattempo l’assessore delegato allo sport fa da “usciere” e redige le marcazioni del campo necessarie per le partite.

Anche in questa situazione purtroppo dobbiamo vedere un’attenzione inadeguata alle necessità della nostra comunità, abbiamo due campi di calcio che potrebbero essere, se ben gestiti, una ricchezza per lo sport in genere ma purtroppo ormai da tempo non vengono adeguatamente supportati dalle scelte amministrative. Come già da noi evidenziato come il blocco del contatore del gas e tutte le altre mancate manutenzioni da noi già fatte presenti portano gli utenti e soprattutto le famiglie a farsi carico dei disagi oppure sono costretti ad orientarsi verso altri impianti sportivi.

Purtroppo questa amministrazione continua a mettersi in evidenza nel rincorrere le scadenze, compreso il bilancio non ancora approvato, assessori e sindaco si sono diminuiti gli stipendi per asfaltare le strade e l’assessore gestisce i campi sportivi ma questo purtroppo rasenta il ridicolo, bisognava avere avuto una visione più lungimirante evitando di indebitare il comune come purtroppo è stato fatto nelle legislature precedenti e ora se ne pagano le conseguenze.

Il Segretario del Partito Democratico di Santa Maria a Monte

Milite Antonio

