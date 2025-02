Canzoni in conceria, la Masoni accende la musica nei reparti

C’è musica nell’aria…e non soltanto perché siamo nella settimana di Sanremo. C’è musica nell’aria là dove non ci si aspetterebbe di trovarla: in una fabbrica, o meglio, in una conceria. Soul, blues, jazz e poi più avanti il rap nascono dai suoni del lavoro, dalla fatica dell’uomo e dalla sua ricerca di felicità: oggi la musica entra nel posto di lavoro passando dalla stessa porta dalla quale era uscita con fatica e sofferenza e ora tornandovi per restituire gioia, allegria, serenità.

È per questo che da Masoni Industria Conciaria si è deciso, non potendo permettere per motivi di sicurezza l’uso degli auricolari, di dotare alcuni reparti di un impianto di diffusione acustica: solo perché pensare di vivere intere giornate senza musica è triste. La musica sarà un regalo che ognuno terrà per sé o condividerà con chi ha accanto. Non a tutti piacerà un brano ma quel brano piacerà ad altri e così via, come tutte le cose della vita. Sempre a proposito di musica, dal 13 febbraio, Giornata Mondiale UNESCO della Radio, Masoni Industria Conciaria sarà su Spotify.

Fonte: Ufficio stampa