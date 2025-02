Gli abitanti di Sciano incontrano il sindaco di Certaldo

Tutto pronto per l'incontro pubblico fissato per lunedì 17 febbraio, alle 21 presso la Pizzeria Maroni, tra l'Amministrazione Comunale e la comunità di Sciano, che dopo la lettera presentata dal Comitato Insieme per Sciano, lo scorso 10 dicembre 2024, si prepara al confronto diretto.

"Chiari i presupposti presentati dal Comitato, che ha accolto le richieste e analizzato le necessità dei cittadini che sempre più numerosi aderiscono all’iniziativa, nell'ottica di riqualificare il centro della frazione, creare aggregazione con la realizzazione di un’area verde, potenziare il trasporto pubblico e quello scolastico, intervenire sulla viabilità e sulla connessione internet, servizi essenziali per garantire una buona qualità della vita" fanno sapere gli attivisti.

"Un primo incontro che il Comitato ha richiesto a gran voce, deciso e concorde nel proporre attivamente soluzioni, dopo anni di indifferenza da parte delle amministrazioni, che non hanno considerato la frazione. Si aspettano risposte concrete che possano portare a far rivivere la comunità".

Fonte: Ufficio Stampa

