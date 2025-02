Congressi comunali di Forza Italia a San Miniato e Santa Maria a Monte

Doppio appuntamento sabato 15 febbraio in provincia di Pisa: si terranno due congressi comunali di Forza Italia per eleggere i nuovi segretari comunali.

La mattina alle ore 9,30 si terrà il congresso comunale per eleggere il segretario comunale di FI a San Miniato. Il congresso che si svolgerà a Ponte a Egola in Via Piave, 2 presso la sede di Forza Italia e vedrà la candidatura di Enzo Biagioni.

Il pomeriggio, alle ore 16, si procederà con quello di Santa Maria a Monte presso l'Hotel “Il Poeta” (via Francesca Nord 248, Ponticelli di Santa Maria a Monte) con la candidatura di Gianluca Barsotti.

Entrambi i congressi vedono la convergenza in un candidato unitario e saranno presieduti dal segretario provinciale di FI Lorenzo Paladini.