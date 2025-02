Dal Festival di Sanremo 2025 i collegamenti e i servizi di "Easy News"

Continua la collaborazione, come per le scorse edizioni canore con "Easy News Press Agency", Multimedia, Telecentro2 e Gonews.it per la 75° edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo.

Ogni giorno da mercoledì 12 febbraio e fino a domenica 16, un report quotidiano con interviste esclusive ed eventi direttamente dalla città ligure che in questa settimana diventa la capitale della musica italiana. Si parlerà di tutto quel che accadrà nella Città di Sanremo durante il Festival.

"Easy News Press Agency" è stata riconfermata anche nella Giuria della Sala Stampa, TV e Web e parteciperà quindi alla votazione degli artisti fino al gran finale di sabato 15 febbraio 2025.

Le pillole video saranno disponibili su Gonews.it e il programma televisivo, andrà in onda su Telecentro2 Canele 83 in varie province della Toscana del digitale terrestre e sulle smart tv e sulla app TC2 ogni sera dalle 22.30 oltre varie repliche

