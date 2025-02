Fibra ottica a Montespertoli: al via i lavori nel mese di febbraio

Nel corso del 2025, il Comune di Montespertoli sarà interessato dai lavori per la realizzazione di una nuova infrastruttura di telecomunicazioni interamente in fibra ottica (FTTH - Fiber To The Home), a cura della società Open Fiber. Il progetto, sostenuto dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rientra nell'ambito del programma "Italia a 1 Giga", che mira a garantire connessioni ultra-veloci nei territori meno serviti, in linea con gli obiettivi europei della Gigabit Society.

Le aree coinvolte appartengono alle cosiddette "aree grigie", ovvero zone in cui attualmente è presente un solo operatore e in cui è improbabile che venga installata una seconda rete di telecomunicazioni.

Al fine di agevolare i lavori di posa della fibra ottica, Open Fiber chiede ai cittadini di compilare un modulo di richiesta di autorizzazione, necessario per consentire l’accesso a proprietà private o immobili interessati dalle lavorazioni. Il Comune di Montespertoli desidera ricordare alla cittadinanza che tale documentazione non prevede alcun costo: nel caso in cui venga presentato un documento da firmare, i cittadini non devono mai effettuare alcun pagamento. Gli operatori incaricati sono sempre muniti di un cartellino di riconoscimento ufficiale, che deve essere esibito su richiesta. In caso di dubbi o di richieste sospette, invitiamo la cittadinanza a contattare immediatamente il Comune di Montespertoli per segnalazioni o chiarimenti.

Le vie e frazioni interessate dall'intervento sono le seguenti:

Largo Newton, Piazza Dei Ciliegi, Piazza Maria e Angela Fresu, Piazza Nini Cassarà, Piazza Thomas Alva Edison, Strada Provinciale Volterrana, Via Adige, Via Alcide De Gasperi, Via Anselmo Panfi, Via Antonio Meucci, Via Antonio Pacinotti, Via Arno, Via Bandite, Via Barrucciano, Via Bonsarto, Via Casarsoli, Via Chinigiano, Via Chiocciolaia, Via Del Monte, Via Della Querce, Via Della Torraccia, Via Della Vigna, Via Delle Mura, Via Don Giovanni Cigheri, Via Due Agosto, Via Falagiana, Via Fezzana, Via Fossatola, Via Giuseppe Di Vittorio, Via Inferno, Via Lucardese, Via Lucignano, Via Lungagnana, Via Mandorli, Via Manzano, Via Montebetti, Via Montegufoni, Via Montelupo, Via Nebbiano, Via Orme, Via Ortimino, Via Pio La Torre, Via Po, Via Poggiarello, Via Poneta, Via Poppiano, Via Ribaldaccio, Via Romita, Via San Michelino, Via San Piero In Mercato, Via San Romano, Via San Vincenzo, Via Santa Caterina, Via Taddeino Taddeini, Via Tizzavoli, Via Torre, Via Tresanti, Via Valle A Lungagnana, Via Vallone, Via Verdigliana, Via Villabassa, Via Virginio, Via Viuzzo, Via Volterrana Nord, Via Volterrana Sud, Via Voltiggiano, Via Walter Tobagi.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa