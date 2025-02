Giani al personale neopensionato: "Grazie a nome di tutti i toscani per il vostro impegno"

Un ringraziamento per il prezioso lavoro svolto e l’impegno profuso negli anni al servizio dell’ente. È quello che ha rivolto nella mattinata di oggi, martedì 11 febbraio, il presidente Eugenio Giani ai 107 dipendenti di Regione Toscana che nel corso del 2024 hanno raggiunto il pensionamento.

La cerimonia di saluto ai neopensionati si è tenuta nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati.

“Vi ringrazio di cuore a nome di tutti i cittadini della nostra regione - ha detto Giani -. La Toscana vi è grata per l’impegno con cui in questi anni vi siete dedicati, attraverso il vostro lavoro, al servizio della comunità e per la dedizione che vi avete applicato. La Regione Toscana è l’istituzione di riferimento di oltre 3 milioni di persone, i toscani, che attraverso la vostra professionalità hanno trovato risposta ad un’esigenza di servizi, pianificazione e programmazione”.

“La nostra storia e la nostra cultura hanno reso il nostro territorio importante in tutto il mondo - ha aggiunto il presidente -, segno che intorno ai colori bianco e rosso e al simbolo del Pegaso c’è un’identità forte, di cui voi, con il vostro contributo umano e professionale, siete parte. Per questo il ringraziamento di oggi, perché rimanga un segno tangibile di questo impegno non solo nella vostra memoria individuale ma anche in quella collettiva”.

A ciascuno dei dipendenti il presidente ha consegnato un attestato che riporta il ringraziamento formale a nome dell’ente “per l’impegno e la dedizione al lavoro a servizio della Toscana e dei toscani”, oltre ad un augurio per questa nuova fase della vita.

Fonte: Regione Toscana

