Giorno del Ricordo, Urso (FdI): "A Castelfiorentino poca attenzione. Doveroso ricordare"

"Per il Giorno del Ricordo mi sarei aspettata dall’Amministrazione Comunale di Castelfiorentino ma soprattutto dall’Assessore Marta Longaresi, una pari attenzione come quella che ha avuto nel commemorare la Giornata della Memoria", dice la Capogruppo di Fratelli d’Italia Serena Urso.

"Incredula che veramente fosse così, ovvero niente da ricordare per l’amministrazione in questo 10 Febbraio 2025, sono andata a verificare sulla pagina fb del comune se qualche iniziativa fosse in programma…l’unica cosa che ho visto, un mediocre comunicato dove si dice (anche con un certo orgoglio) che il Comune espone a mezz’asta le bandiere in memoria delle vittime delle Foibe, dell’esodo Giuliano – Dalmata e delle vicende del Confine Orientale. E con questo se ne sono puliti la conoscenza… Ma non solo loro si son puliti la coscienza con un insipido comunicato ma anche la Dirigente dell’Istituto Enriques inviando una mail mettendolo alla pari di una informazione di routine.

Nessun istituto scolastico attraverso i loro professori, si è degnato di ricordare ai loro studenti l’importanza di oggi 10 Febbraio 2025 Giorno del Ricordo e magari perché no anche con un minuto di silenzio, se non volevano fare di più, sarebbe stato apprezzato lo stesso. Sarebbe stato apprezzato dalle famiglie, dai parenti e da qualche esule istriano – dalmata ancora in vita, che tutti i giorni ricorda quelle orribili atrocità subite e eseguite dai partigiani di Tito. Oggi anche il Presidente Mattarella sul Corriere della Sera riconosce che ci fu occultamento della Storia. Di quella stagione, contrassegnata da una lunga teoria di uccisioni, arresti, torture, saccheggi, sparizioni. Le Foibe restano il simbolo più tetro.

E’doveroso RICORDARE perché è un dovere di verità e di giustizia. Anche questa storia deve essere memoria delle nuove generazioni. Pertanto, e conclude Serena Urso, sono molto dispiaciuta, molto delusa dall’amministrazione comunale, dall’assessore, dai dirigenti degli istituti scolastici del comune di Castelfiorentino del loro atteggiamento superficiale nel ricordare una data così importante per la storia italiana e per gli italiani.

Ad oggi si continua a occultare questa atrocità subita dai nostri italiani, che vergogna! Non sbagliavamo quando allora vi dicevamo che ci sono storie di serie A e storie di serie B, oggi ne abbiamo la certezza.

Serena Urso

Fabio Fabbrocini

Fratelli d'Italia Castelfiorentino