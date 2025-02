Guardia giurata aggredita in un supermercato di Arezzo

Nel tardo pomeriggio di ieri una guardia giurata è stata colpita a schiaffi e calci all'interno di un supermercato di Arezzo, nella zona di Campo di Marte. La donna ha riportato una prognosi di 8 giorni. L’aggressore, invece, è stato identificato.

A comunicarlo è Luigi Marciano, responsabile della Uiltucs area di Arezzo. Il sindacalista ricorda anche che da tempo la Uiltucs denuncia "la pericolosità di quella zona tra spacciatori, balordi e ubriachi". E in passato la guardia giurata "era già stata minacciata, 'sappiamo da dove esci', 'ti conciamo per le feste' e aveva chiesto di essere spostata. E noi avevamo già segnalato, inascoltati, la pericolosità di quel tipo di servizio, in particolare affidato ad una donna".

“La sicurezza deve essere una priorità – afferma Marciano –, non solo per tutelare la salute fisica dei lavoratori, ma anche per garantire loro un ambiente di lavoro sicuro. È impensabile che, in pieno 2025, i lavoratori siano costretti ad operare in condizioni di insicurezza totale. Chiederemo con forza un contratto integrativo regionale per gli istituti di vigilanza, valido per Arezzo e tutta la Toscana. Su questo punto siamo pronti a lottare perché non possiamo più aspettare: è ora che le istituzioni e le aziende prendano sul serio la sicurezza dei lavoratori".

"È giunto il momento – conclude – che le aziende e le istituzioni si facciano carico della responsabilità di garantire la sicurezza sul lavoro".