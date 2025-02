Il ‘Mercato di Forte dei Marmi’ arriva a Empoli per la prima volta

Il calendario degli appuntamenti organizzati dal commercio ambulante, per l’anno 2025 porterà per la prima volta in città la punta di diamante dei mercati: il ‘Mercato di Forte dei Marmi’. Un primato che dura da decenni per qualità di prodotti, rigorosamente artigianali e made in Italy, fanno del mercato di Forte dei Marmi il più famoso su territorio nazionale. La data da segnare in agenda è domenica 30 marzo 2025, dalle 8 alle 20, in piazza Matteotti.

Ma entriamo nel merito. Scorrendo i sedici appuntamenti dislocati fra centro storico, piazze e vie limitrofe e zona stadio ecco le date da non perdere: prosegue il mercatino dell’antiquariato e del collezionismo ‘Antiquari in centro’ in piazza Farinata degli Uberti, piazza Propositura, via Leonardo Da Vinci e piazzetta Madonna della Quiete, dalle 8.30 alle 19.30, ogni secondo sabato del mese (sabato 8 marzo, il 12 aprile e il 10 maggio 2025) che dal suo debutto ha richiamato un gran numero di appassionati e curiosi, sfidando anche il maltempo, alla ricerca di oggetti di pregio e da collezione; il ‘Mercato sui Giardini’, in piazza Matteotti per tre domeniche (6 aprile, 25 maggio e 21 settembre), in orario dalle 8 alle 20, diventato ormai un appuntamento stagionale imperdibile che abbraccia la Primavera, l’estate e l’inizio dell’Autunno.

Si prosegue con ‘Empolissima’ e le sue unicità che animeranno e affolleranno il centro storico cittadino, le sue vie e piazze, di domenica (18 maggio, 12 ottobre, 9 novembre), dalle 8 alle 20, e in estate, martedì 29 luglio, in versione notturna, ‘Empolissima by night’, dalle 18 alle 24, evento sotto le stelle prima dell’avvio dei saldi estivi.

Infine, i mercati settimanali straordinari in zona stadio in occasione delle festività natalizie, pasquali e non solo, sono una piacevolissima consuetudine: domenica 13 aprile, antecedente la Pasqua, secondo il consueto orario del mercato settimanale, con termine alle 13.30 e sgombero dell’area mercatale entro le 14.30, inteso come orario massimo consentito; giovedì 1° maggio, mercato settimanale confermato nella giornata festiva, nel consueto orario mattutino. Domenica 14 e 21 dicembre, toccherà al mercato straordinario, antecedente il Natale, in orario mattutino; mentre mercoledì 24 dicembre, anticipo di quello settimanale di giovedì 25 dicembre.

“La programmazione annuale dei mercati straordinari per Empoli è sempre una grande occasione che favorisce tutto il commercio, anche quello dei negozi fisici – spiega Adolfo Bellucci, assessore al Commercio del Comune di Empoli -. Siamo contenti di rinnovare appuntamenti ormai storici come il Mercato sui Giardini, Empolissima e i mercati straordinari in zona stadio. E soprattutto portiamo una grande novità come il Mercato di Forte dei Marmi, che assieme agli Antiquari in Centro saranno la novità di questi primi mesi dedicati al commercio sulle piazze e sulle strade empolesi".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

