Illuminazione pubblica, a Fucecchio in corso un importante intervento di efficientamento energetico

Proseguono gli interventi di efficientamento energetico a Fucecchio. Molte le vie e le piazze interessate dalla sostituzione degli attuali apparecchi con lampade a led che garantiranno una riduzione dei consumi e un risparmio sui costi di manutenzione. Il costo complessivo dei lavori, che ammonta a 130 mila euro, é stato totalmente finanziato grazie ai contributi statali ottenuti dal Comune per gli interventi destinati alle opere pubbliche, nello specifico per quelli relativi alle opere di efficientamento energetico.

L'intervento, già concluso in via Carducci, via Bonaparte e via Sotto la Valle, proseguirà nelle prossime settimane in via Nuova della Ferruzza, via Maestro da Fucecchio, via Ponte del Rio, via Catalani, via da Palestrina, via delle Fornaci, piazza La Vergine, viale Colombo, via delle Colmate, via Citornella, via Pistoiese, via del Colle e via Vallebuia, per terminare nell'arco di un mese.

“Si tratta di un intervento che unirà un doppio beneficio: consumi ridotti e bassi costi di manutenzione – spiega la sindaca Emma Donnini -. I lavori, andando a sostituire lampade che hanno caratteristiche diverse rispetto ai led, sono stati inoltre corredati da un progetto illuminotecnico che ha consentito di valutare i livelli di illuminazione in funzione delle caratteristiche degli ambienti e delle classificazioni considerati, prevedendo l'installazione di lampade a basso consumo di varie tipologie”.

L'utilizzo dei nuovi apparecchi illuminanti a led consentirà una riduzione dei consumi del 54,89% e, considerando un utilizzo degli impianti di pubblica illuminazione per circa 4.200 ore l'anno, si avrà un risparmio del consumo annuo di energia elettrica pari a 70.838,04 kWh.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa