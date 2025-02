Incidente a San Casciano in Val di Pesa, investita 14enne

Incidente questa mattina a San Casciano in Val di Pesa dove una giovane studentessa è stata investita da un'auto. È successo intorno alle 7 in via Empolese, luogo in cui sono intervenuti i sanitari inviati dal 118, carabinieri e polizia municipale per i rilievi. La ragazza, 14 anni, è stata trasportata in ospedale a Careggi in codice giallo con traumi alle gambe. Ancora in corso di accertamento la dinamica dell'incidente, accaduto mentre la giovane stava andando a scuola. Secondo quanto emerso il conducente dell'auto si è subito fermato per prestare aiuto.

Notizie correlate