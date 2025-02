Insulti razzisti sui social all'attaccante viola Moise Kean, lui posta i messaggi

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, è stato vittima di insulti razzisti sui social dopo la sconfitta contro l'Inter. Ha denunciato l'accaduto pubblicando screenshot dei commenti offensivi, in cui viene chiamato "scimmia": "Godo scimmia ne**a", "Che fai stasera non balli scimmia", "Scimmia del ca**o fai vedere i muscoli" e ancora "Non ci sono ne**i italiani". Frasi incivili, terribili e ingiustificabili, che sia uno sfottò o qualcosa di più grave.

In risposta, Kean ha condiviso una storia sui suoi social con faccine che vomitano e la frase "Ancora, nel 2025...". La Fiorentina ha espresso solidarietà al giocatore con un comunicato ufficiale e ha segnalato gli autori degli insulti alle autorità competenti.

La società viola e tutto il club esprimono la propria vicinanza a Moise Kean, vittima sui social media, al termine della partita disputata contro l’Inter a Milano, di pesanti attacchi a sfondo razzista.

Gli autori di tali gesti sono stati segnalati alle autorità competenti. — ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 11, 2025

Notizie correlate