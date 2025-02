La montelupina Ilenia Sala a Sanremo Unlimited

Ilenia Sala, dopo aver vinto il concorso Marche In Canto nella categoria inediti con TANGO DELL'ASSENZA, scritta con il fiorentino Luca Bechelli , approda a Sanremo Unlimited .

L'evento patrocinato da Casa Sanremo , organo ufficiale del Festival , darà la possibilità a Ilenia di esibirsi davanti a discografici, musicisti e addetti ai lavori. Un occasione unica che Ilenia si è conquistata vincendo il concorso nazionale Marche In Canto nella sezione inediti.

Un passo avanti in un progetto che la vede impegnata a realizzare i suoi inediti in collaborazione con il musicista e compositore fiorentino Luca Bechelli, già autore di brani per Sanremo con Antonella Arancio ed Elsa Lila.