Lavoratori in nero, due attività sospese e denunce nel Pisano

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa hanno smantellato due attività imprenditoriali per utilizzo di lavoratori "in nero". A Pontedera, un autolavaggio impiegava esclusivamente personale non in regola ed era privo di adeguate misure di sicurezza sul lavoro; l’attività è stata sospesa e il titolare denunciato. A Bientina, in una fabbrica di pelletteria, è stato trovato un lavoratore straniero senza permesso di soggiorno, anch'egli impiegato irregolarmente. L'attività è stata sospesa, il titolare denunciato e il lavoratore segnalato per soggiorno illegale. Le operazioni rientrano nella strategia dei Carabinieri contro il lavoro nero e l'immigrazione irregolare.

Notizie correlate