Lavori sulla rete idrica di Montemurlo, chiuso un tratto di via Pistoiese

Il Comune di Montemurlo comunica che, allo scopo di consentire l’esecuzione di lavori di scavo per la realizzazione della rete idrica in un tratto di via Pistoiese all'intersezione via Primo Maggio, da domani12 febbraio, saranno attive alcune limitazioni alla viabilità. Il lavoro è svolto da una ditta privata per conto di Publiacqua spa.

In particolare dalle ore 8.30 di domani, mercoledì 12 febbraio e fino alle ore 18 del giorno 26 febbraio sarà chiusa una corsia di marcia in via Pistoiese intersezione via I Maggio, direzione località Oste-Montemurlo. Sempre, dalle ore 8,30 di domani 12 febbraio e fino alle ore 18 del giorno 26 febbraio, sarà chiusa anche una corsia di marcia in via I Maggio intersezione via Pistoiese, direzione verso Prato. Il percorso alternativo, individuato per il trasporto pubblico ed i veicoli verso Prato prevede di percorrere via Primo Maggio, via dei Mille, via della Viaccia, via Parugiano di Sotto, via Boito, mentre in direzione Oste - Montemurlo via della Viaccia, via Palarciano, via I Maggio, via Pistoiese.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

Notizie correlate