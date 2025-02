Muore 45enne a Pienza cadendo da un tetto mentre lavorava

Un uomo di 45 anni è morto nella tarda mattinata di oggi in località Pianoia a Monticchiello, nel comune di Pienza. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, uno dei proprietari di un'azienda agricola, stava lavorando alla riparazione del tetto di un capannone, quando la copertura avrebbe ceduto improvvisamente, per cause che sono ancora da accertare.

L'uomo sarebbe deceduto dopo essere caduto da un'altezza di oltre 6 metri. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Nottola, l'ambulanza della Croce verde di Chianciano, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl.

