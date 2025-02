Non è mai troppo presto per scoprire la magia dei musei! Torna la rassegna ‘Un Museo Piccolo Piccolo’

Al via il 15 febbraio 2025 l’appuntamento con ‘Un Museo Piccolo Piccolo’, la rassegna ideata da Empoli Musei per le famiglie con bambini e bambine, da 1 a 3 anni di età. Laboratori, giochi, esperienze e osservazioni consentiranno ai piccoli visitatori di approcciarsi alle collezioni museali e all’ambiente stesso del ‘museo’ accompagnati dai loro genitori e guidati dalle educatrici museali. Quattro le date proposte, sempre il sabato mattina alle 10.30, e quattro i musei che apriranno le loro porte.

La prima data in programma è il 15 febbraio: al Museo del Vetro con il laboratorio Luce e Magia. Attraverso una ‘magica’ scatola luminosa potremo osservare come la luce attraversa gli oggetti creando effetti straordinari. La stessa cosa succede quando guardiamo un oggetto in vetro. Se aggiungiamo poi la sabbia e un tocco creativo, ecco che potremo ottenere strabilianti giochi di texture e ombre!

Si prosegue sabato 15 marzo con un Safari al Museo.. della Collegiata! I bambini esploreranno il Museo, osservando da vicino le diverse specie animali raffigurate nelle opere esposte. Dopo l'esplorazione, il divertimento continua con un'attività creativa che stimolerà il tatto e la fantasia!

Al Museo civico di Paleontologia, il 12 aprile, metteremo alla prova le nostre capacità di esploratori andando alla ricerca delle tracce del passato con il laboratorio dal titolo Le molteplici forme dei fossili.... Osserveremo conchiglie, denti e altri reperti fossili, osservando le loro forme, dimensioni e dettagli per imparare a riconoscere le varie specie attraverso un divertente gioco di abbinamento.

Ultimo appuntamento il 10 maggio a Casa Pontormo con l’esperienza dal titolo Toc, Toc! A casa di Jacopo, un viaggio creativo alla scoperta della casa dei sogni che unirà arte, progettazione e gioco permettendo ai piccoli di esprimersi liberamente e di sviluppare una visione unica del concetto di "casa".

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI - Ogni attività prevede un numero massimo di 10 bambini da 1 a 3 anni di età, la prenotazione è obbligatoria entro le 18 del giorno precedente l'incontro. Il costo è di 15 euro a famiglia per ogni iniziativa oppure di 30 euro per un carnet di tre incontri. Per avere maggiori informazioni o per effettuare la prenotazione è possibile contattare Empoli Musei allo 0571 757067, in orario 10-18 dal martedì alla domenica, oppure inviare una mail all'indirizzo empolimusei@comune.empoli.fi.it

I dettagli sono disponibili su https://www.empolimusei.it/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa