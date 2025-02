Il caso di un uomo 80enne è stato portato di fronte al gup del Tribunale di Arezzo perchè l'anziano avrebbe fatto violenza nei confronti della nipote, oggi 14enne. I fatti risalirebbero al passato. Durante l'udienza preliminare davanti al giudice Claudio Lara, il legale difensore ha chiesto una perizia per comprendere se l'anziano uomo, che si troverebbe in condizioni di salute precarie, sia in grado di sostenere il processo in aula o meno.

