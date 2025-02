Orafo rapinato a Civitella in Valdichiana: 11 arresti

I carabinieri hanno arrestato 11 persone e ne hanno denunciate 2 per la rapina ai danni del titolare della ditta Italiana Horo di Badia al Pino, nel comune di Civitella in Valdichiana, avvenuta il 28 giugno scorso.

In base a quanto ricostruito, il colpo avvenne davanti alla ditta aretina: l’orafo ottantenne fu sorpreso alle spalle mente caricava in auto una verga in oro del peso di 15 chili e del valore di circa mille euro. I banditi gli spruzzarono in faccia il liquido urticante prima di fuggire con il metallo prezioso servendosi di uno scooter e un'auto, ritrovati poco distanti dai carabinieri.

I rapinatori indossavano cappellini e caschi ma gli elementi analizzati dagli investigatori, in primo luogo le immagini delle telecamere, avrebbero permesso di arrivare all'individuazione degli 11 arrestati, in parte italiani in parte dell'Est europeo.

A loro è stata contestata l'associazione per delinquere finalizzata a furto, rapina e ricettazione.