Palazzo Rosa Ponsacco, FdI Pontedera presenta interrogazione sul ricollocamento

Con lo sgombero ormai imminente del Palazzo Rosa di via Rospicciano a Ponsacco, resta ancora un’incognita importante: dove saranno ricollocate le 66 persone attualmente residenti nell’edificio?

La Regione Toscana ha specificato che i nuovi alloggi dovranno essere individuati esclusivamente all’interno del territorio della SdS Valdera Valdicecina. Tuttavia, le località prescelte sono segrete, alimentando così i dubbi su un possibile coinvolgimento di Pontedera, il comune più popoloso dell’area, che già affronta gravi criticità legate alla sicurezza e all'integrazione sociale.

A sollevare la questione è il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che ha presentato un’interrogazione urgente al Consiglio Comunale per ottenere risposte dal Sindaco Matteo Franconi, sia come primo cittadino di Pontedera che in qualità di Presidente della SdS.

La consigliera Federica Barabotti esprime forti perplessità sulla gestione dell’intera operazione: "La vicenda sta venendo gestita con poca trasparenza. Il nostro territorio è già sotto pressione, con una significativa presenza di stranieri, spesso coinvolti in episodi di microcriminalità e degrado. Se a questa situazione si aggiungesse il ricollocamento di individui già noti per problematiche legate all’illegalità e al disagio sociale, rischieremmo di aggravare una situazione già difficile".

Il capogruppo Matteo Bagnoli ribadisce l'urgenza di una risposta chiara da parte dell’amministrazione: "Abbiamo presentato un’interrogazione urgente per chiedere al Sindaco Franconi se ha ricevuto comunicazioni ufficiali in merito alla destinazione degli sgomberati e se esiste la possibilità che alcune di queste persone vengano trasferite nel nostro comune. Chiediamo inoltre quale sarebbe la posizione dell’amministrazione nel caso in cui la SdS proponga il ricollocamento di parte di queste persone a Pontedera", ha dichiarato Bagnoli.

Fratelli d’Italia sollecita dunque il Sindaco Franconi a chiarire immediatamente la questione, per evitare che la comunità di Pontedera si trovi a dover affrontare ulteriori difficoltà legate alla gestione di emergenze sociali e di ordine pubblico.

Fonte: Fratelli d'Italia Pontedera