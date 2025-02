Palio Siena, la Giunta nomina veterinario comunale e Commissione veterinaria

La Giunta Comunale, nella riunione che si è tenuta oggi, martedì 11 febbraio, ha deliberato, su proposta del Sindaco di Siena Nicoletta Fabio, la nomina del veterinario comunale e della Commissione veterinaria per i Palii 2025. Sempre su proposta del Sindaco è stata deliberata anche la nomina del collaboratori della medesima commissione.

La Giunta Comunale, in particolare ha deliberato “di nominare Carlo Alberto Minniti quale veterinario comunale per le operazioni relative ai Palii 2025 e per l'espletamento di tutte le funzioni che, secondo quanto previsto del Regolamento per il Palio, devono essere svolte dal medesimo” e “di nominare Giorgio Strozzi membro della Commissione veterinaria ex articolo 37 del Regolamento per il Palio per i Palii 2025”.

La delibera richiama il decreto del Sindaco, firmato ieri, lunedì 10 febbraio con il quale Carlo Alberto Minniti e Giorgio Strozzi sono stati individuati “quali professionalità a sostegno delle attività della Commissione tecnica comunale del ‘Protocollo per l'addestramento dei cavalli da Palio per l'anno 2025’”. La Giunta ha ritenuto opportuno affidare l'incarico di veterinario comunale, per tutte le attività connesse ai Palii 2025, a Carlo Alberto Minniti, medico veterinario ippiatra esperto in anestesiologia, clinica medica e medicina sportiva del cavallo e nominare membro della Commissione veterinaria ex articolo 37 del Regolamento per il Palio, per i Palii 2025, Giorgio Strozzi, medico veterinario ippiatra specialista in chirurgia del cavallo e ortopedia, “al fine di dare continuità al lavoro delle Commissioni, valorizzando quanto svolto durante le fasi del Protocollo”.

Nella successiva delibera, sempre su proposta del Sindaco di Siena Nicoletta Fabio, la Giunta Comunale ha deliberato “di nominare Rodolfo Gialletti e Giuseppe Incastrone quali collaboratori della Commissione veterinaria ex articolo 37 del Regolamento per il Palio per i Palii 2025”. Nella delibera si richiama il decreto del Sindaco firmato ieri, lunedì 10 febbraio, con il quale Rodolfo Gialletti e Giuseppe Incastrone sono stati nominati membri professionisti della Commissione tecnica comunale del “Protocollo per l'addestramento dei cavalli da Palio per l'anno 2025”; il decreto del Sindaco firmato ieri, lunedì 10 febbraio, con il quale Carlo Alberto Minniti e Giorgio Strozzi sono stati individuati quali professionalità a sostegno delle attività della Commissione tecnica comunale del “Protocollo per l'addestramento dei cavalli da Palio per l'anno 2025”. Il documento dà atto che con deliberazione della sopracitata Giunta Comunale è stata nominata la Commissione veterinaria e considera che “nell'ambito del percorso addestrativo dei cavalli da Palio, al fine di uniformare i criteri di giudizio e vista la contiguità dell'attività svolta per il Protocollo equino e per il Palio, si rende necessario supportare la Commissione veterinaria ex articolo 37 del Regolamento per il Palio con la Commissione veterinaria del Protocollo”. Gialletti è medico veterinario ippiatra specialista in medicina e chirurgia del cavallo; Incastrone è medico veterinario ippiatra esperto in anestesiologia, clinica medica, medicina sportiva del cavallo e ortopedia.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa