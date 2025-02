Più di un albero per ogni neonato a Figline e Incisa: 208 nuove piante nel 2024

Edoardo, Elia e Gioele: sono questi i nomi più gettonati per i neonati del 2024 a Figline e Incisa Valdarno, che in totale sono stati 135. A queste nascite, secondo quanto contenuto Legge n. 10/2013 (che ha sostituito la cosiddetta normativa “Albero-neonato”), dovrebbero corrispondere altrettante nuove piante messe a dimora sul territorio comunale. Un numero che, invece, anche nel 2024 ha superato gli obblighi normativi, dal momento che il bilancio arboreo comunale ha registrato ben 208 nuove piantagioni.

"La norma – spiega la vicesindaca, con delega all’Ambiente, Silvia Fossati - prevede per i Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti l’obbligo, entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente e di ciascun minore adottato, di piantare un nuovo albero. Un numero che, ormai da anni, sul nostro territorio viene puntualmente superato, a dimostrazione dell’attenzione nei confronti del verde pubblico. Oltre alle nuove piantumazioni, il Comune è impegnato ormai da anni in un’azione di monitoraggio, prevenzione e sicurezza del territorio, che porta anche a valutare la sostituzione di alberi e piante pericolanti o malate, come avvenuto nel 2024, quando a fronte di 87 abbattimenti sono stati appunto ripiantati 208 alberi, 50 arbusti e 50 fioriture. Ed è proprio in chiave preventiva che invito anche i privati a monitorare lo stato di salute delle proprie piante, perché insieme possiamo contribuire alla sicurezza del nostro territorio".

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno