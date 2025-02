San Valentino allo Storico Mercato Centrale: un concorso fotografico per celebrare l’amore in tutte le sue forme

Allo Storico Mercato Centrale l’amore ha mille sfumature: è quello tra innamorati, ma anche quello tra genitori e figli, tra amici di sempre e tra chi, da generazioni, porta avanti il proprio mestiere con passione. Qui, tra i banchi ricchi di storia e tradizione, si trova tutto il necessario per preparare una cena speciale, ma anche il calore di un luogo che è da sempre punto d’incontro per la città.

Per celebrare San Valentino, lo Storico Mercato Centrale lancia un concorso fotografico aperto a tutti. Partecipare è semplice: basta scattare una foto originale tra i banchi del mercato con il tema dell’amore e pubblicarla sul proprio profilo Instagram o Facebook utilizzando l’hashtag #sanvalentinoalmercatocentrale.

Che sia un ritratto romantico, un abbraccio tra amici o il sorriso complice di una famiglia, ogni scatto sarà un racconto di affetto e condivisione. La foto che riceverà più like vincerà una borsa brandizzata dallo Storico Mercato Centrale, con all’interno una selezione di prodotti autentici del mercato.

Le foto potranno essere scattate e postate dall’11 al 18 febbraio, mentre sarà possibile raccogliere i like fino al 21 febbraio. Il vincitore sarà annunciato il 22 febbraio. Un’occasione per vivere il mercato in modo speciale, celebrando le tante forme dell’amore e riscoprendo il valore delle tradizioni che ogni giorno prendono vita tra i suoi banchi.