Rimane schiacciata tra due auto, grave una donna a Montespertoli

Incidente sulla via Volterrana Sud, nel comune di Montespertoli, verso le 18 di questo pomeriggio. Una donna di 58 anni, mentre stava posizionando il triangolo per segnalare la sua auto in panne, è stata investita da un'altra macchina che sopraggiungeva, rimanendo schiacciata tra i due mezzi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. La donna, che ha riportato vari traumi nell'impatto, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Empoli.

