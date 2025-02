Screening colon retto, campagna straordinaria a Pistoia e in Valdinievole

Per tutto il mese di febbraio a Pistoia e in Valdinievole si svolgerà una campagna straordinaria per la prevenzione del tumore del colon-retto rivolta a uomini e donne di età compresa tra 50 e 70 anni. Per facilitare la partecipazione della popolazione target allo screening, l'Azienda Sanitaria ha ampliato il numero delle sedi dov'è possibile ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

Il test è semplice e indolore, la raccolta del campione si può fare presso la propria abitazione utilizzando la provetta presente nel kit che andrà poi riconsegnata. Il tumore del colon-retto ha origine quasi sempre da polipi adenomatosi (tumori benigni), che impiegano mediamente tra i 7 e i 15 anni per trasformarsi in forme maligne. È in questa finestra temporale che lo screening consente di fare una diagnosi precoce, identificando il tumore in fase asintomatica, ed eliminare i polipi prima che abbiano acquisito caratteristiche pericolose.

Se l’esame risulta negativo, la risposta verrà inviata a casa per lettera. In caso di esito positivo, il cittadino verrà contattato per effettuare l’approfondimento diagnostico nelle strutture di Gastroenterologia aziendali.

Queste le sedi per ritirare i kit e riconsegnare i campioni:

ambito PISTOIA, in collaborazione con LILT

il 12/02/2025 e il 26/02/2025, dalle 07:30 alle 10:00, presso il Punto Prelievi del Presidio “Il Ceppo” di Pistoia (piazza Giovanni XXIII, 15), con possibilità di riconsegna presso:

la sede LILT di Pistoia (via F. Andreini, 4) dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 12.30;

la Casa della Salute di Agliana (via E. Curiel, 1 – stanza 8) martedì, dalle 17:00 alle 19:00, mercoledì, dalle 08:00 alle 10:00 e sabato dalle 10:00 alle 11.30.

ambito Valdinievole, in collaborazione con As.Va.L.T.

il 13/02/2025, dalle 07:30 alle 10:00, presso la Punto prelievi della Casa della Comunità di Lamporecchio;

il 18/02/2025, dalle 07:30 alle 10:00, presso il Punto prelievi della Casa della Salute Monsummano Terme (via G. Mameli, 156);

il 19/02/2025, dalle 07:30 alle 10:00, presso la Punto prelievi della Casa della Salute di Pieve a Nievole;

il 21/02/2025, dalle 07:30 alle 10:00, presso la Pubblica Assistenza di Pescia;

il 24/02/2025, dalle 07:00 alle 10:00, presso Punto prelievi la Casa della Salute di Borgo a Buggiano.

Riconsegna, per tutto l’ambito Valdinievole, presso:

il CSS Montecatini Terme, dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00, fino al 01/03/2025;

l’Ospedale “SS. Cosma e Damiano” di Pescia, dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 18:30, fino al 06/03/2025;

la sede As.Va.L.T., dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 12:00, per tutto il periodo.

Sarà presente un operatore che fornirà informazioni su tutti i programmi di screening e consegnerà gratuitamente il kit per la raccolta del campione ai cittadini in possesso dei requisiti.

Lo screening va ripetuto ogni 2 anni.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa

