Statale dell'Abetone e Brennero: partiti i lavori per il ripristino dell'argine

Ci sono sviluppi sulla chiusura della strada statale dell'Abetone e del Brennero e sugli interventi partiti nella giornata di oggi per risolvere la questione del cedimento in una parte dell'argine che divide il percorso dal fosso del Mulino: dopo i lavori di escavazione è stata condotta la videoispezione da parte della ditta incaricata dal Genio civile di Lucca (ente competente sulla questione) che non ha rilevato problematiche strutturali alla volta sotto la strada attraversata dal fosso del Gatano (che passa anche sotto al fosso del Mulino).

A questo punto le maestranze compiranno, nella giornata di domani, mercoledì 11 febbraio, un intervento di impermeabilizzazione con calcestruzzo e argilla per rafforzare l'arcata sottostante il corso d'acqua e il muro di contenimento dell'argine scoperchiato dal cedimento. Questo se le condizioni meteo lo permetteranno in quanto è stata diramata allerta gialla. La strada statale, di competenza dell'Anas, rimarrà dunque chiusa anche per la giornata di mercoledì salvo appunto slittamenti a causa di condizioni meteorologiche avverse all'esecuzione degli interventi.

"Anche oggi abbiamo tenuto il filo diretto con gli enti competenti - afferma il sindaco Matteo Cecchelli che, come nella giornata di ieri, si è recato sul cantiere - e ci rallegriamo di questo primo importante risultato che ci avvicina alla riapertura della strada, pur rimanendo in attesa dell'ultimo intervento di contenimento sulle strutture la cui programmazione è suscettibile di modifiche per l'andamento del meteo".

