Testai (FI) e Picchianti (FdI): "Sicurezza e decoro a Fucecchio, adottato il nostro il programma"

"Il controllo intrecciato tra residenze e utenze non era nel programma della candidata Donnini, né nelle linee programmatiche di mandato, né nel documento unico di Programmazione. Invece è nel nostro programma da almeno 10 anni".

A dirlo sono i consiglieri del centrodestra di Fucecchio: il capogruppo di Forza Italia Simone Testai e il capogruppo di Fratelli d'Italia Vittorio Picchianti.

"Finalmente, è proprio il caso di dirlo, l’Amministrazione Comunale di Fucecchio ha deciso di intervenire con misure specifiche volte al contrasto del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ed in generale del degrado urbano - affermano - ma il sindaco si dimentica di dire che queste idee sono sempre state le nostre. Accogliamo con favore che su tematiche così importanti l'amministrazione si stia finalmente muovendo dopo questi mesi di torpore. Siamo doppiamente contenti che lo faccia con proposte contenute nei programmi politici degli ultimi 3 candidati di centrodestra.

"Io stesso - dice Picchianti - ho più volte ribadito, nel mio programma e in occasione di eventi pubblici, la necessità di verifiche igienico-sanitarie, di controlli sulle destinazioni d'uso degli immobili e sulle residenze, vere o fittizie, da fare grazie all'incrocio delle utenze. Ho però sempre registrato una certa freddezza, se non addirittura qualche tono di scherno da parte degli altri candidati. Lo stesso sistema può, senz'altro essere d'aiuto sull'annoso tema degli abbandoni di rifiuti, sul quale devo dare atto all'assessore Mazzei di aver iniziato un pur difficilissimo lavoro".

Sul tema interviene anche Testai. "Come forza politica di opposizione che dal 2019 ha ripetutamente richiesto tramite atti consiliari l’effettuazione di questo genere di controlli, siamo soddisfatti e fiduciosi che quanto annunciato si verifichi in tempi rapidissimi.

Tuttavia, non possiamo fare a meno di considerare che il “progetto sicurezza e decoro” arriva con un ritardo di anni e che questo ritardo ha comportato aumento del degrado urbano ed ambientale e dei costi per la collettività dovuti sia alle utenze 'fantasma' che non pagano la tariffa rifiuti sia alle spese per la pulizia e le bonifiche che ricadono sulle tasche dei cittadini onesti".

"Anche definire 'progetto' quei controlli che dovrebbero costituire l’ordinaria attività di tutti i soggetti coinvolti, (Amministrazione Comunale, Alia Servizi Ambientali, Asl e Polizia Municipale), ci lascia alquanto perplessi - concludono -. A questo punto, ci attendiamo che l’amministrazione comunale accolga immediatamente quanto abbiamo richiesto con la mozione sul contrasto agli abbandoni, tramite videosorveglianza con foto trappole perché la lotta al degrado ed alla mancanza di sicurezza a Fucecchio si combatte con quelle azioni concrete e decise che noi abbiamo sempre richiesto a gran voce e non con l’inerzia fino ad oggi dimostrata dai vari Sindaci e Giunte PD che tante promesse hanno fatto senza mai affrontare e risolvere il problema".

