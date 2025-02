Vertenza Pam Panorama: a Firenze presidio e tavolo di crisi

Si è tenuta oggi in Regione Toscana a Firenze la riunione del tavolo di crisi sulla vertenza Pam Panorama a I Gigli di Campi Bisenzio (Fi), con sindacato e azienda. In piazza Duomo, in concomitanza, si è svolto un presidio di lavoratori e lavoratrici.

Gli esiti del tavolo: l'azienda conferma il ritiro immediato delle sospensioni con il pagamento della retribuzione dovuta dal 15 gennaio.

Sarà tutta da verificare però sul campo la piena ricollocazione dei lavoratori sospesi nel punto vendita, ed è per questo che abbiamo chiesto a questo fine di esercitare dei meccanismi di verifica, oltre naturalmente di escludere nuove possibili sospensioni per effetto del meccanismo di rivisitazione del DVR, meccanismo che noi intendiamo contrastare con forza e determinazione in ogni sede e per ogni via.

Tuttavia l'azienda, in ragione della riduzione del 60% degli spazi del punto vendita, ci ha formalizzato esuberi su circa il 30% dell'attuale forza lavoro.

Per evitare che l'azienda gestisca gli esuberi attraverso la solo logica dei trasferimenti individuali e non invece in una logica collettiva, abbiamo chiesto che il confronto prosegua sia in sede sindacale che in sede istituzionale.

Fonte: Cgil Firenze - Ufficio Stampa