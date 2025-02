A Pisa furgone in sosta vietata blocca servizio tpl

Autolinee Toscane informa di aver dato mandato ai propri legali di verificare se sussistano le condizioni per denunciare per interruzione di pubblico servizio e danni il proprietario del furgone che, parcheggiato in sosta vietata, stamani, a Pisa, ha bloccato il servizio di trasporto pubblico su gomma (si vedano foto).

I fatti si sono verificati stamani mattina attorno alle ore 11;30 nella rotonda che si trova all’ingresso del deposito di Autolinee Toscane di Sesta Porta a Pisa, in un’area che serve proprio ai bus di dimensioni più grandi come i 18 metri snodati di poter entrare e/o uscire dal deposito per svolgere il proprio servizio pubblico.

Il bus della Linea 190 per Cascina (PI) è rimasto bloccato dal furgone in divieto di sosta sulla rotatoria di via Battisti davanti all'ingresso in Sesta Porta. Per evitare ulteriori disagi agli utenti, Autolinee Toscane ha predisposto un nuovo bus per la Linea 190 per Cascina (PI), che tuttavia ha potuto svolgere il proprio servizio in ritardo.