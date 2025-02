I cori popolari ritornano a Marcignana con le sesta edizione del 'Accoraccoro'

Anche questo anno torna “Accoraccoro”, la rassegna di cori popolari organizzata da associazione Canto rovesciato e ARCI Empolese Valdelsa con patrocinio del Comune di Empoli.

La rassegna, giunta alla sesta edizione, si svolge dal 2019 (con solo un anno di pausa obbligata nel 2021 causa pandemia) ed è ormai diventata un appuntamento fisso per valorizzare il canto corale popolare e i circoli ARCI che sempre più spesso ospitano e sostengono realtà corali. L’evento per questo motivo si svolge ogni anno in un circolo ARCI dell’empolese diverso, con l’idea di portare la musica ad incontrare (e sostenere) molte realtà diverse.

Questa sesta edizione avrà luogo sabato 15 febbraio alle ore 21,30 presso il circolo ARCI di Marcignana, in via Val D’Elsa n.132.

Oltre al Mirincoro, promotore dell'iniziativa, che svolge le prove e ha sede al circolo ARCI di Santa Maria ad Empoli, questa volta saranno presenti il coro Malerbe di Carrara e il coro Dreamland Voices di Montescudaio, diretto da Sabina Manetti. Ciò che accomuna i tre cori partecipanti, oltre al tipo di repertorio affrontato, sono anche la dimensione fortemente inclusiva dei gruppi e la voglia di comunicare attraverso le canzoni dei messaggi con contenuti che spaziano dall’antifascismo, all’antirazzismo, al femminismo, alle lotte per i diritti delle minoranze, al rispetto per il pianeta. I repertori di tradizione orale spesso documentano una memoria storica che può parlare alla società nella quale viviamo.

Il Mirincoro è un coro altamente inclusivo che attualmente conta una cinquantina fra uomini e donne di ogni età, con la volontà di unire la dimensione musicale-corale con quella culturale, sociale e aggregativa. Propone, sotto la guida di Simone Faraoni e Ilaria Savini, un repertorio popolare italiano, europeo ed extraeuropeo, attingendo da vari stili e culture musicali e aff rontando tematiche diverse.

Il coro "Le malerbe - coro di canti popolari e politici" nasce nella primavera del 2023 a Carrara. Le malerbe sono erbe spontanee in un territorio devastato dall'estrattivismo, erbe selvatiche e resistenti che danno il nome a questo coro al femminile che vuole così anche omaggiare la memoria delle donne della rivolta di Piazza delle Erbe che ebbe luogo a Carrara nel luglio del 1944.

Il coro Dreamland Voices nasce nel 2023 a Montescudaio (PI) come laboratorio sperimentale di voci e percussioni. Il suo obbiettivo di base è il benessere olistico, ma il desiderio di condivisione all'esterno della bellezza del repertorio di canti da tutto il mondo ha dato vita anche ad una fiorente attività concertistica. La direttrice di questo gruppo è Sabina Manetti, cantante e ricercatrice vocale, solista dei Jubilee shouters negli anni ‘90 e fondatrice della Tribù Vocale Patchworld negli anni 2000, che ha sempre sostenuto attraverso la musica battaglie al fi anco delle categorie più deboli per un mondo più equo, solidale e pacifi co. "Dreamland è la Terra dei Sogni ma la Terra dei sogni è qui e ora, se sapremo accoglierla, amarla e custodirla....da svegli”, ci dice il coro Dreamland Voices.

Il concerto sarà preceduto da un apericena al costo di 10 euro a partire dalle 19. Prenotazione obbligatoria al numero 333-6242453 o a info@cantorovesciato.it

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate