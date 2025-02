Alla fermata della tramvia con anfetamina e cocaina, con sé anche 1000 euro. Arrestato 18enne

A Firenze, nei pressi della fermata Leopolda, la polizia ha arrestato un 18enne durante un controllo di routine. Gli agenti hanno notato il giovane infilare la mano in tasca, facendo cadere a terra diversi involucri.

Le analisi della polizia scientifica hanno rivelato il possesso di circa 3 grammi di anfetamina suddivisi in 6 dosi e 3 grammi di cocaina in 14 frammenti. Oltre alla droga, gli agenti hanno sequestrato 1.050 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, trovati nel portafoglio del ragazzo.

L’arrestato dovrà comparire davanti al Giudice per la convalida della misura precautelare. Si precisa che è presunto innocente fino a sentenza definitiva.

Notizie correlate