Anche la Regione Toscana parteciperà a Testo

Si svolgerà alla stazione Leopolda di Firenze dal 28 febbraio al 2 marzo l’edizione 2025 di Testo, il salone annuale dedicato al mondo dell'editoria. Un appuntamento per lettori e addetti ai lavori che propone una visione approfondita del mondo dei libri e presenta la migliore editoria, con una selezione di titoli e novità letterarie, ospiti da tutto il mondo e un ricco programma di eventi. Tante le iniziative della Toscana presentate oggi, 12 febbraio, dalla presidente della commissione Cultura del Consiglio regionale Cristina Giachi al Gabinetto Vieusseux alla presenza del presidente della Giunta Eugenio Giani.

“Per la prima volta – ha spiegato Cristina Giachi – la Regione Toscana partecipa a Testo, il salone del libro che alla quarta edizione si è già affermato tra le manifestazioni più importanti nel settore. Parteciperemo con una riflessione sulle residenze artistiche in Toscana: residenze teatrali, museali, e mediterranee. In Toscana gli artisti trovano un contesto ideale e favorevole per la loro attività. L’idea è quella di promuovere un censimento di questi luoghi, e di tracciarne un profilo ideale. La Toscana parteciperà anche con un proprio stand, nel quale ospitare eventi a sostegno dell’editoria Toscana, oltre che eventi dedicati alla lettura e alla sua promozione nelle scuole presentando il progetto leggere forte. Un appuntamento da non perdere sarà infine quello con la stamperia Braille e il suo straordinario lavoro”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa