Alla Borsa internazionale del turismo a Milano c'è pure Montopoli

Montopoli presente alla borsa internazionale del turismo. L’assessore al turismo del Comune di Montopoli, Marzio Gabbanini, ha partecipato alla bit di Milano, la manifestazione internazionale che raduna operatori turistici, agenti di viaggio, aziende e ditte di promozione turistica, al fine di presentare l'offerta turistica di singole realtà di tutto il mondo.

Ieri, martedì 11 febbraio si è svolto il panel dal titolo “Musica e gusto. Viaggio nel patrimonio immateriale Unesco. Come gli antichi saperi ridefiniscono le destinazioni turistiche”.

Un dialogo tra Clara Svanera, coordinatrice Turismo Culturale e Relazioni Internazionali Toscana Promozione Turistica, Marcelo Rebanda, direttore di Visit Portugal, Patricia Perez de Castro, direttrice Turismo e Artigianato Castilla la Mancha, Gabriella Tessieri, direttrice di San Miniato Promozione, Sabrina Talarico, presidente Gist e Francesco Tapinassi, direttore Toscana Promozione Turistica.

«Ringrazio Toscana Promozione Turistica per la splendida opportunità – ha commentato l’assessore Gabbanini – ho potuto parlare di quelle che sono le incredibili unicità di Montopoli, del suo borgo, delle sue meravigliose tracce medievali e dei prodotti tipici di cui siamo ricchi. Un’occasione internazionale per presentare il nostro territorio e la sua storia, abbiamo parlato di terrecotte e di tartufo, due dei prodotti da valorizzare anche in chiave turistica».

Tra gli espositori della Bit anche il Pastificio Morelli, che ha il suo stabilimento, il suo museo e il suo ristorante a San Romano.

«Rendere Montopoli attrattiva dal punto di vista turistico – ha commentato la sindaca Linda Vanni – è uno dei nostri obiettivi. Attrattiva per turisti che arrivano da lontano ma anche soltanto da fuori comune. In questi mesi stiamo lavorando a quella che è l’offerta del nostro territorio, valorizzando ciò che già esiste e cercando di far nascere ciò che manca. La bit è stata una bella vetrina per raccontare ciò che Montopoli è».

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa