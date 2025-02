Gli Archimossi al Carnevale di Venezia, trasferta per il gruppo nato al CAM di Empoli

Gli Archimossi saranno protagonisti al Carnevale di Venezia nella giornata di domenica 16 febbraio dove avranno l’onore di esibirsi in piazza San Marco e di chiudere la giornata di festa con una concerto alle ore 18.00 sul palco centrale del Carnevale.

Un ulteriore riconoscimento per la formazione empolese che da quasi 20 anni gira l’Italia e l’Europa con il proprio show che porta in strada il “concerto di archi” come novità assoluta nel panorama musicale europeo. Tutto nasce al CAM di Empoli, dove Elena Rocchini, insegnante di violino ha avuto la geniale intuizione di creare un gruppo di archi che facesse musica anche non classica e di proporlo anche in contesti “informali” ed in versione itinerante.

Musica classica, folk, etnica, rock è il mix che viene proposto, ma la vera novità è il fatto che ci si esibisce non solo nei teatri ma anche in strada, itinerando e interagendo col pubblico circostante. Ogni volta si crea uno spettacolo originale che si modella come un vestito a seconda delle diverse situazioni. Elena Rocchini, leader del gruppo: “Per noi è una grande soddisfazione essere stati scelti dalla direzione artistica del Carnevale più prestigioso del mondo e poter suonare a Venezia nella splendida piazza San Marco”.

Fonte: CAM - Ufficio Stampa

