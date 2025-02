Castelfiorentino va a Sanremo grazie al maestro Diego Calvetti

"Dirige l'orchestra il maestro Diego Calvetti". Poche parole, un mare d'emozioni per un'intera città. Sì perché la prima serata del Festival di Sanremo 2025 è stata un tripudio pure per Castelfiorentino e per uno dei suoi 'figli' più celebri.

Diego Calvetti ha diretto - ancora una volta - l'orchestra sul palco più importante d'Italia, quello del Teatro Ariston. Presentato da Carlo Conti, il castellano Calvetti ha diretto "La tana del granchio" del cantante genovese Bresh.

Classe 1974, diplomato in pianoforte al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze nel 1995, Calvetti è castellano doc. Ha iniziato presto la sua carriera di autore, produttore ed arrangiatore e negli anni ha lavorato, scritto canzoni e prodotto dischi per artisti quali Gianni Morandi, Patty Pravo, Noemi, Ultimo, Annalisa, Modà, Paola Turci, Marco Masini, Aless andra Amoroso, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Briga, Dear Jack e molti altri.

Ha diretto più di 20 artisti in 12 edizioni del Festival di Sanremo. In qualità di direttore d’orchestra ed arrangiatore nel 2018 ha pure vinto il Festival di Sanremo sia nella categoria big con il duo Ermal Meta-Fabrizio Moro, sia nella categoria giovani con Ultimo. Calvetti è pure titolare del Platinum Studio di San Gimignano, uno degli studi di registrazione più importanti d’Italia.

Notizie correlate