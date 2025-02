Un pezzo di storia chiude definitivamente: termina l'attività il cinefotoclub Empoli

Col nuovo anno è arrivata una notizia non felicissima per Empoli, resa nota su Facebook nelle ultime ore. Il cinefotoclub Empoli ha definitivamente cessato la sua attività con l'ultimo giorno del 2024.

Fondato da un gruppo di appassionati fotografi nel 1967, doveva il suo nome anche al fatto che i soci erano cineamatori. Dall'inizio dell' attività le persone che si sono avvicinate al club sono state circa 150, con delle punte annue di 40-50 soci, come scrive su Facebook Alessandro Taddei del cinefotoclub empolese.

Il club è sempre stato affiliato alla FIAF (Fed. Ital. Assoc. Foto ), la sede era nel prestigioso Palazzo Del Ghibellino in Piazza Farinata degli Uberti, nel cuore di Empoli.

Questi i ringraziamenti e i saluti social di Taddei: "Il primo pensiero e ringraziamento va a tutti i soci che a vario titolo negli anni si sono alternati come presidenti, vicepresidenti, segretari e consiglieri, i quali hanno portato il loro contributo di esperienza, capacità fotografica e umana straordinarie "veri maestri" ai quali dobbiamo molto. L'attività sociale ha fatto sì che il confronto di idee, stili e visioni diverse fossero la ricchezza del club e la sua crescita collettiva e individuale, ovviamente con i suoi vari scontri che hanno animato i nostri venerdì sera. Ci tengo a fare un ringraziamento a tutti i soci presenti e passati, i quali con il loro lavoro hanno dato prestigio al club, facendosi conoscere per la qualità delle proprie opere in Italia e all' estero. A tutte quelle persone che abbiamo incontrato nel tempo, con cui abbiamo condiviso la stessa passione per la fotografia, con i quali abbiamo stretto amicizie, che nonostante la chiusura del club sicuramente non intaccherà".