Torna CNA Storie, Laura Ziccardi racconta The Book Bar di Certaldo

Torna l'appuntamento con la rubrica di "CNA Storie", il programma di Radio Lady 97.7 in onda ogni mercoledì mattina e in collaborazione con Cna Empolese Valdelsa. Trasmissione pensata per raccontare le storie di imprenditori e aziende del territorio.

Nella puntata di mercoledì 12 febbraio, la prima del 2025, è stata ospitata negli studi di Radio Lady in via Ponzano l'attività The Book Bar di Certaldo, un locale che unisce bar e pasticceria a ludoteca e libreria: è stata intervistata ai microfoni di Cristina Ferniani la giovane titolare Laura Ziccardi, in studio con lei presente Valentina Cantini di Cna Empolese Valdelsa. The Book Bar è una delle ospitate più 'giovani' della rassegna dedicata alle imprese del territorio.

Il The Book Bar compirà un anno a fine giugno, quindi è un'apertura molto recente. La storia di Laura Ziccardi però parte dalla Romagna, precisamente da Cesena, da dove è partita per l'Empolese Valdelsa. Con esperienza nel mondo della pasticceria, si è trasferita in Valdelsa e ha deciso di aprire in quel di Certaldo un locale innovativo, molto moderno.

E pensare che tutto è nato sui social. Ziccardi ha visto su TikTok un bar americano su quello stile, ne ha parlato in famiglia, è andata in CNA e ha ricevuto tutte le info necessarie per battezzare' la nuova iniziativa. Un supporto efficace per una realtà nuova e apprezzata, e anche "multitasking" come dice la giovane proprietaria.

