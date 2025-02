Compie un anno il network sicurezza delle aziende chimiche di Confindustria Toscana Centro e Costa

Primo anno di attività per il network delle imprese della chimica di Confindustria Toscana Centro e Costa, che oggi conta 30 primarie imprese del settore dei territori di Firenze, Empoli, Livorno e Massa Carrara.

Il network è nato con lo scopo di mettere a fattor comune best practices, informazioni sulle migliori tecnologie disponibili sul mercato riguardo i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e attrezzature di lavoro; ma anche condividere buone pratiche gestionali, regolamenti adottati e di procedure interne di natura tecnica e operativa.

“Il valore del network, che abbiamo creato un anno fa fra le imprese della chimica, sta proprio in questo patrimonio di esperienze e conoscenze messo a fattor comune. E’ dalle peculiarità di ogni azienda, infatti, che possono emergere spunti di miglioramento e soluzioni ancora più efficaci per incrementare il livello di sicurezza, salute e benessere dei nostri collaboratori, che – come ricordo sempre - sono il vero patrimonio delle nostre imprese”, spiega Antonella Capaccioli, presidente della sezione chimica di Firenze di Confindustria Toscana Centro e Costa.

“Stiamo parlando della nostra responsabilità sociale verso il lavoro e la sua dignità. Questo per noi vuol dire fare sicurezza. Per questo ogni iniziativa che contribuisce a far accrescere la cultura della sicurezza nelle nostre imprese è una chiave di lavoro vincente”, conclude Antonella Capacioli.

"La sicurezza non deve essere vista solo come un obbligo normativo, ma come un valore fondamentale per la crescita sostenibile delle nostre imprese. L’impegno condiviso tra aziende e istituzioni è essenziale per affrontare le sfide future e garantire ambienti di lavoro sempre più sicuri", aggiunge Nicolas Dugenetay, presidente della sezione chimica di Livorno e Massa Carrara di Confindustria Toscana Centro e Costa che con Antonella Capaccioli ha creato il network della sicurezza delle imprese della chimica.

Al network sicurezza delle imprese della chimica ad oggi hanno aderito:

Acli Labor Società Cooperativa; Altair Chemical S.r.l.; Amcor Flexibles Venturina S.r.l.; Colorobbia Italia S.p.a.; Cheddite Italy S.r.l – Luigi Toninelli; Effeerre S.a.s; Essentials Chemicals Italy S.p.A.; Etruria Nord Società Cooperativa; Fralex S.r.l.; Graziani S.r.l.; ICAP-SIRA Chemicals and Polymers S.p.a.; Iglom S.p.a ; Ineos Manufacturing Italia S.p.a.; Irplast S.p.a.; Laviosa Chimica Mineraria; Lapi Gelatine S.p.a.; Mac Autoadesivi S.r.l.; Moel S.r.l.; Nuovo Pignone S.r.l.; Oline S.r.l. ; OMP/ Officina 2000 S.r.l.; Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l.; Omya S.p.a.; RAM Energy E&C S.r.l.; Rubberplast S.r.l.; Solvay Chimica Italia S.p.a.; Termisol Termica S.r.l.; Unigum S.p.a. e Valmec SM S.r.l.

