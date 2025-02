Controlli demografici in centro, il sindaco: "Controlli contro illegalità i cui costi ricadono su tutti"

Il sindaco Roberto Giannoni torna sulla questione dei controlli demografici sul centro storico dopo che l'assessore Renato Rusconi ha annunciato che cominceranno a breve. Una considerazione fuori dai denti e fuori dalle liturgie della politica che spiega brevemente con quale spirito si è deciso di avviare i controlli, che vanno proprio nell'ottica del rispetto delle regole da parte di tutti e ancor di più nella direzione del rispetto delle persone che vivono nel centro storico e nel territorio comunale a prescindere da qualunque implicazioni. “Ci lamentiamo, giustamente quando a parità di servizi l’amministrazione comunale aumenta le tariffe, ma poi ci lamentiamo ugualmente quando questa amministrazione vuole capire chi sta pagando regolarmente e chi no, chi rispetta le regole del vivere civile e chi no e non parlo di italiani o stranieri di santacrocesi o staffolesi, parlo di cittadini in genere che non contribuiscono pur potendo (le nostre tariffe proteggono i redditi più bassi), al bene comune facendo ricadere su tutti gli altri i costi della collettività. Questa dinamica, se non combattuta con maggiori controlli, come questa amministrazione vuole fare, porterà a sempre maggiori costi per i contribuenti onesti. Nello stesso tempo verifiche di situazioni di illegalità, di carenze igienico sanitarie e di contratti di affitto, vanno nella direzione di una maggiore sicurezza e trasparenza in particolar modo per chi vi abita ed è innegabile alla luce di eventi successi all’interno del nostro centro storico che tali iniziative devono partire da queste zone per poi estendersi a tutto il territorio comunale”.

Notizie correlate