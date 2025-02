Corpi nelle valigie, confermata la condanna per Elona Kalesha

Duplice omicidio e vilipendio di cadavere. È stata confermata in appello la condanna a trenta anni di carcere per Elona Kalesha. Il caso è quello del dicembre 2020 quando vennero trovati fatti a pezzi in alcune valigie i resti di Teuta e Shpetim Pasho, genitori dell'ex partner di Kalesha Taulant. I Pasho avevano vissuto a Castelfiorentino, erano spariti dal novembre 2015 e vennero ritrovati a due passi dal carcere di Sollicciano.

Le indagini dei carabinieri finirono subito sulla donna. Da quanto ricostruito la donna aveva ucciso i suoceri per paura che rivelassero al figlio che era rimasta incinta di un altro uomo, mentre l’ex era recluso a Sollicciano. La gravidanza venne interrotta prima che Taulant Pasho uscisse di prigione.

