Ha in casa droga, contanti e un berretto dei carabinieri

Un ventenne è stato arrestato per spaccio di droga, porto abusivo di armi e detenzione di oggetti che appartengono alle forze di polizia. Il giovane è stato sorpreso a Volterra dai carabinieri, intervenuti nella sua abitazione.

Il ventenne stava cercando di disfarsi di una quantità di hashish: bloccato, è stato perquisito e trovato con altri 40 grammi di hashish, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione a batteria, un coltello a serramanico della lunghezza di 19 cm con lama di 8 cm, 150,00 euro suddivisi in tre mazzetti e un berretto in pile di colore nero con la fiamma argentata dei Carabinieri. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro penale a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.