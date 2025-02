Esplosione di Calenzano, sindaco Carovani: "Sollievo per il miglioramento dei due feriti"

"Apprendiamo con sollievo del miglioramento delle condizioni di salute di Luigi ed Emiliano e ci auguriamo che il percorso di recupero prosegua nel migliore dei modi". Il sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani, commenta così la notizia diffusa ieri dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, sul superamento della fase acuta da parte delle due persone gravemente ferite nell’esplosione al deposito Eni del 9 dicembre.

"Abbiamo ricordato i due lavoratori – spiega il sindaco – anche in occasione della cena di solidarietà a Settimello, organizzata la scorsa settimana, a cui hanno partecipato 220 persone. L’obiettivo della serata era quello di raccogliere fondi per il conto solidale attivato dal Comune di Calenzano a favore delle famiglie delle vittime e dei feriti gravi. Dopo due mesi dalla tragedia, uno spiraglio di positività, a cui la nostra comunità di Calenzano partecipa con sollievo".

Intanto nell'ambito delle indagini sull'esplosione, nella quale hanno perso la vita cinque persone, la procura di Prato ha "conferito incarico di consulenza tecnica per individuare se l'evento e le condotte successive abbiano prodotto inquinamento ambientale. L'esigenza è stata acuita dai verificati malfunzionamenti in seno all'impianto, che hanno comportato sversamenti di combustibile, come si è accertato attraverso sopralluoghi effettuati" viene spiegato in una nota del procuratore capo di Prato Luca Tescaroli. In particolare gli accertamenti sono per verificare l'eventuale presenza di idrocarburi e altre sostanze nocive nelle acque sotterranee e nelle aree circostanti al deposito, compresi canali di scolo. Uno degli obiettivi fin dal momento del disastro, spiega ancora la nota, è la messa in sicurezza dell'impianto dove "sono conservati ingenti quantitativi di combustibile pari a circa 40mila tonnellate". Obiettivo strettamente correlato "a quello dell'individuazione delle cause e delle eventuali responsabilità anche penali". Mentre è stata disposta la consulenza su un eventuale inquinamento ambientale, "si è concluso il percorso funzionale ad acquisire tutta la documentazione idonea a effettuare le valutazioni in ordine all'individuazione delle cause del disastro".

