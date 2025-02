Fine vita, Ceccardi (Lega): "Legge toscana è vittoria di Pirro, non troverà applicazione"

“Sul fine vita la Lega ha lasciato libertà di coscienza ai singoli consiglieri, come sempre sui temi etici. I consiglieri hanno deciso di votare contro, chi per convinzione personale, altri per una posizione che condivido, perché la Regione Toscana, approvando questa legge, ha esondato delle proprie competenze. Già in passato alcune leggi regionali toscane sono state impugnate dalla Consulta, proprio perché non rispettavano il principio di attribuzione delle competenze previsto dall'articolo 117 della Costituzione. Anche se è stata approvata, io credo che questa sia solamente una vittoria di Pirro per la sinistra e un modo per lanciare un messaggio politico, perché la legge non troverà effettiva applicazione in Toscana. Ancora una volta, chi governa la Regione Toscana vuole semplicemente fare politica sulla pelle dei cittadini, su un terreno eticamente delicatissimo, perché molte famiglie purtroppo si trovano a dover fronteggiare questa questione dolorosissima e a confrontarsi con un grande tema che riguarda tutti noi, quello del dolore. Un tema delicatissimo, affrontato in Toscana da questa maggioranza con un approccio ideologico e anche cinicamente politico”. Così l’europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi intervenendo nella mattinata odierna a ‘Refresh’, la rassegna stampa di Toscana Tv condotta da Andrea Vignolini.

