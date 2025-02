Furti in gioiellerie e aziende orafe, sgominata banda nell'Aretino

I carabinieri hanno scoperto una banda specializzata in rapine ad aziende orafe e gioiellerie. Aveva base logistica in un capannone a Arezzo. L'indagine è partita da un colpo alla Italiana Horo di Badia al Pino. Ha portato a sette persone in carcere e quattro ai domiciliari, tutte residenti tra Arezzo, Firenze, Caserta, Napoli e Salerno, solo uno non è di origini italiane.

Secondo l'Arma, la banda stava preparando tre colpi in altrettante gioiellerie, una di Firenze e due di Arezzo. Associazione per delinquere, furto, rapina e ricettazione i reati per i quali la procura procede.

Il colpo alla Italiana Horo risale al giugno scorso: i rapinatori, con spray al peperoncino, aggredirono il titolare per sottrargli una verga d'oro di 18,7 chili, valore stimato 600mila euro. Da lì sono stati rintracciati e arrestati a settembre, durante un tentativo di rapina nel centro di Arezzo, altri tre componenti della banda.

In sei mesi si è poi arrivati a individuare rapinatori e ricettatori e a stabilire ruoli e competenze degli 11 arrestati, età tra i 28 e i 65 anni.

Notizie correlate