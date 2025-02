Impianto fotovoltaico sul palazzo comunale: in un anno stimato un abbattimento di quasi 30mila kg di CO₂

Sostenibilità ambientale e risparmio energetico: l’amministrazione ha deciso di investire oltre 210.000 € nell’efficientamento degli edifici pubblici, riducendo sensibilmente il consumo energetico e, di conseguenza, i costi e l’impatto ambientale.

In questi giorni inizieranno i lavori per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sul palazzo comunale, con l’installazione di quattro generatori fotovoltaici.

Rispetto alla situazione attuale, si prevede una riduzione delle emissioni di CO₂ nell’ambiente pari a quasi 30.000 kg all’anno, un quantitativo equivalente alla piantumazione di cinque nuovi alberi.

Da un punto di vista economico, il risparmio annuo è di circa 8.000 € e, conti alla mano, in otto anni il costo dell’intervento (66.000 €) sarà interamente recuperato.

Oltre al palazzo comunale, i lavori riguardano anche:

la nuova caldaia per la scuola Rodari , già installata,

la realizzazione di impianti fotovoltaici ed efficientamento per il MMAB e per il Centro Cottura.

«La transizione energetica è il principale strumento che possiamo usare a livello locale per contrastare la crisi climatica, preferendo ai combustibili fossili le energie rinnovabili. Anche la forestazione in corso in buona parte dell’area industriale e artigianale delle Pratella ne è parte.

Più leve abbiamo invece per ridurre gli effetti di un contesto climatico sempre più inospitale: adottando tecniche per proteggere la città e i suoi abitanti da temperature elevate ed eventi estremi sempre più frequenti.

Dotarsi di impianti di produzione di energia rinnovabile è anche base per poter partecipare attivamente alla creazione di Comunità energetiche rinnovabili di autoconsumo», afferma l’assessore all’ambiente Lorenzo Nesi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa