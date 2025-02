Iniziano le attività annuali dell’Anpi Sezione di San Miniato, a 80 anni dalla Liberazione

Iniziano il 21 febbraio le attività annuali dell’Anpi Sezione di San Miniato e proseguiranno per tutto il 2025.

ll Presidente Delio Fiordispina che introdurrà tutte le iniziative di questa prima stagione dichiara:-Siamo orgogliosi di iniziare questo anno così importante con la presentazione di libri di grande qualità, per queste iniziative avremo anche il patrocinio del Comune di San Miniato, con il quale stiamo definendo un programma per tutto l’anno.

Il 21 febbraio alle ore 18 presso Sala “Gabbriello Bertini! Casa Culturale, San Miniato Basso piazza G.Scali verrà presentato il libro di FEDERICO FUBINI “L’ORO E LA PATRIA”, storia di Niccolò Introna, eroe dimenticato. Dialogherà con l’autore, Alessandro Frosini, già dirigente dell’Istituto Tecnico Carlo Cattaneo, Ambassador di Avanguardie Educative, molto conosciuto ed apprezzato nella nostra città per la cultura e l’impegno. Federico Fubini è inviato e editorialista di economia del «Corriere della Sera», di cui è vicedirettore ad personam. Autore di numerosi libri, da Mondadori ha pubblicato: Noi siamo la rivoluzione (2012), con cui ha vinto il Premio Estense, La via di fuga (2014) e La maestra e la camorrista (2018), con cui ha vinto il Premio Pisa e il Premio Capalbio.Il libro racconta le vicende di Niccolò Introna“…Niccolò Introna, è un dirigente di settantacinque anni, un fervente valdese che tiene sermoni alle comunità di fedeli nei giorni di festa. Durante il fascismo, Introna aveva combattuto in segreto la corruzione e il sistema cleptocratico attorno a Mussolini, documentando le operazioni del duce per trafugare il denaro pubblico. Un servitore dello Stato. Eppure, il suo nome, per le vicende finora mai raccontate e portate alla luce in questo libro, verrà volutamente cancellato e dimenticato.Federico Fubini ha avuto accesso alle circa ottantamila pagine di documenti, in parte riservati, che il funzionario accumulò per tutta la vita, e ricostruisce per la prima volta, in modo inoppugnabile, l’appropriazione di denaro pubblico da parte di Mussolini e tutta la sofferta vicenda dell’oro della Banca d’Italia.La storia di Introna, le sue lotte antifasciste, la sorda e caparbia ostilità dei suoi molti nemici trasmettono un monito che arriva con forza all’Italia di oggi”.

Il 1 marzo alle ore 18 sempre alla Casa Culturale di San Miniato Basso, che collabora con l’Anpi per queste iniziative, avremo BRUNO MAIDA, professore di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino e specializzato in Storia dell’Infanzia che presenterà il suo primo romanzo “SE MI PRENDI PER MANO, tra avventura e riflessione, attraverso l'Italia delle deportazioni e della Resistenza”.(Giralangolo)

Il professor Maida dialogherà con Luca Bravi, ricercatore presso il Dipartimento di Formazione, lingue, intercultura, letterature e psicologia (FORLILPSI) dell’Università di Firenze.

Bruno Maida è professore di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino. Membro del Comitato scientifico dell’Istituto piemontese per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea e del Comitato tecnico-scientifico della Presidenza del Consiglio per la realizzazione del nuovo memoriale italiano ad Auschwitz. Collabora con RaiStoria e RadioTre. Ha pubblicato per Einaudi La Shoah dei bambini. La persecuzione dell’infanzia ebraica in Italia (1938-1945), L’infanzia nelle guerre del Novecento, I treni dell’accoglienza. Infanzia, povertà e solidarietà nell’Italia del dopoguerra 1945-1948 e Sciuscià. Bambini e ragazzi di strada nell’Italia del dopoguerra 1943-1948.

Il libro “Se mi prendi per mano” è un romanzo ricco di avventura e di spunti di riflessione. Maida racconta con passione il mondo di un ragazzino ebreo cresciuto durante il Ventennio. Dall’entusiasmo ingenuo per gli ideali fascisti all’avvento delle leggi razziali e alla loro recrudescenza, Alberto, il protagonista, passa da un mondo idealizzato a quello reale in cui giocoforza si trova a vivere.

Al termine di ogni presentazione verrà offerto un piccolo aperitivo per brindare a questi 80 anni e rinnovare insieme il patto per un’Italia libera e democratica.

Durante le iniziative sarà anche possibile iscriversi all’Anpi per l’anno 2025.

Si svolgerà, invece, SABATO 29 MARZO 2025 a LA SCALA alle ore 18,

Sala del CIrcolo ARCI Via Covina 11, l’ ASSEMBLEA DELLA SEZIONE ANPI SAN MINIATO per valutare insieme le attività dell’anno passato e programmare collegialmente le attività di questo 2025 che necessita di tutto il nostro impegno.

Alle ore 20 la serata proseguirà con una cena conviviale.

Si ringrazia la Casa Culturale di San Miniato Basso per l’ospitalità e il Circolo Arci di La Scala, sempre disponibile con i propri volontari a collaborare con la nostra associazione.

Invitiamo tutte e tutti a partecipare, si tratta, infatti, di un impegno straordinario e doveroso per mantenere vivo il ricordo di chi ha combattuto per darci libertà e democrazia.

